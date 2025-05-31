Культурный путеводитель: афиша Волгограда на июнь

Для жителей Волгограда и гостей учреждения культуры приготовили насыщенную программу. О наиболее интересных выставках, спектаклях, концертах — в подборке «Ъ — Средняя Волга».

Выставки

В Мемориально-историческом музее к 80-летию Победы открыт проект «Через три войны», который продлится до 14 сентября 2025 года. Специальной гостьей на церемонии открытия стала внучка генерал-майора Ивана Михайловича Алиева Ирина, передавшая музею личные вещи знаменитого деда. Он воевал в первой мировой, в Гражданской, Великой Отечественной — на Волховском фронте.

В музее-панораме «Сталинградская битва» заработала выставка «От Сталинграда до Берлина», посвященная 125-летию со дня рождения маршала, дважды Героя Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова. В экспозиции представлены фотографии, документы, элементы обмундирования военачальника, личные вещи, книги, а также образцы вооружения периода Великой Отечественной войны. Выставка будет работать до 15 июля 2025 г.

Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на программу «В зеркальном блеске самовара» (3 июня), где обещают познакомить с историей самоварного искусства в Российской империи XVIII–XX веков.

15 июня пройдет мастер-класс «Рисуем картину» в технике правополушарного рисования из цикла «Всей семьей идем в музей».

В краеведческом музее экскурсии, мероприятия, квизы запланированы на весь июнь.

Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И. Машкова приглашает посетить выставочный зал (ул. им. Маршала Чуйкова, д. 37), где проходит выставка «Путешествие с Эрмитажем. Западноевропейская живопись из собрания ВМИИ». Волгоградцы и гости города могут приобщиться к искусству XVI-XIX веков, отправиться в путешествие по художественным мирам Возрождения и барокко, рококо и классицизма, сентиментализма и романтизма.

В выставочном зале музея изобразительных искусств 6 июня откроется выставка «Машков среди друзей: от модерна к классике», где будут представлены 17 произведений Ильи Машкова, а также Аристарха Лентулова, Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Александра Куприна, Александра Осмеркина. Эти мастера составили ядро объединения «Бубновый валет».

Там же 6 июня откроется выставка «Василий Рождественский — мастер «Бубнового валета». Эта выставка, предоставленная фондами Третьяковской галереи, знакомит с творчеством соратника И.И. Машкова В.В. Рождественским.

Спектакли

Волгоградский музыкальный театр приглашает на мюзикл для всей семьи «Царевна-лягушка» (3-4 июня), комедию «Здрасьте... я ваша тетя!» (5 июня), мюзикл «Аладдин» (8, 18 июня), «В джазе только девушки» (8 июня), «Пиковая дама» (12 июня), «12 стульев» (13 июня), «Бременские музыканты» (15 июня), сказка-мюзикл «Золотая антилопа» (10, 22, 25 июня).

New экспериментальный театр приглашает на спектакли «Бунгало № 21» (12, 30 июня), «Варшавская мелодия» (15 июня), «Боинг-боинг» (24 июня), «Вий» (26 июня). Запланированы премьеры «Портрет Дориана Грея» (13-14 июня), «Мир Андерсена» (25, 28, 29 июня).

Волгоградский молодежный театр представит премьеры «Позовите Нину!» (3-4 июня), «Пестрые рассказы» (20-22 июня), «Гамлет» (28-29 июня), а также спектакли «Тройка-семерка-туз, или Пиковая дама» (6-8 июня), «Васса Железнова» (11-12 июня).

Концерты

19 июня в театре «Царицынская опера» состоится концерт классической музыки «Сокровищница русской музыки. Чайковский».

28 июня в филармонии пройдет концертная программа «Саундтреки Эйнауди при свечах» оркестра «CAGMO».

29 июня филармония приглашает на концертную программу «Гарри Поттер» камерного оркестра «Sonorus». Организаторы заявляют, что «Гарри Поттер» — произведение, покорившее читателей и зрителей, и давшее миру музыку композитора Джона Уильямса. Мелодии мира магии будут воссоздавать полный набор струнных, деревянных и медных духовых инструментов камерного оркестра, а программу будет сопровождать Всеволод Кузнецов — официального голос Волан-де-Морта, Брэда Питта, Ведьмака и многих других известных персонажей фильма и игр.

«Кроп Арена» приглашает на концерт группы «Каспийский груз» (15 июня).