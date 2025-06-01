Минобороны: за день ВСУ атаковали регионы Черноземья 33 дронами

С 8:20 до 19:00 1 июня дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 33 украинских БПЛА самолетного типа над регионами Черноземья. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В том числе 27 дронов ликвидировано над Курской областью, четыре — над Белгородской, два — над Липецкой, уточнили в военном ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сегодня сообщал, что в Шебекинском округе в селе Архангельское от удара украинского дрона ранен боец подразделения «Орлан».

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал в своем Telegram-канале о раненой мирной жительнице 1974-го года рождения в селе Ржава Глушковского района: украинский FPV-дрон ударил по ее автомобилю. У нее диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения груди и лица, ее отвезлит в Рыльскую ЦРБ. Автомобиль, на который пришелся удар, сгорел, уточнил глава региона.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов о последствиях на земле после уничтожения дронов не сообщал.

Мария Старикова