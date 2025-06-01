В Батайске школьницу сбили на пешеходном переходе

В Батайске на улице Максима Горького днем 1 июня 69-летний водитель сбил 8-летнюю девочку. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: На месте ДТП. Фото пресс-службы ГУ ГАИ по Ростовской области Фото: На месте ДТП. Фото пресс-службы ГУ ГАИ по Ростовской области

«Водитель 1956 г.р., управляя автомобилем Volkswagen Passat, по предварительным данным, допустил наезд на пешехода 2017 г.р., которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу»,— говорится в сообщении.

В результате ДТП девочка с полученными травмами была доставлена в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Наталья Белоштейн