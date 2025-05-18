На благоустройство административного центра города Ядрин выделили 71 млн рублей

На благоустройство общественных пространств вдоль улиц в зоне административного центра города Ядрин выделили 71 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Работы будут включать установку освещения и видеонаблюдения, создание автопарковок на 140 мест, обустройство проездов и тротуаров. Также планируется установка скамеек, урн, диванов-качелей, навесов, пергол и велопарковок. В общей сложности будет благоустроено более 13,5 тыс. кв. м общественных пространств и более 8,1 тыс. кв. м проездов и парковок.

Работы должны быть завершены к концу октября 2025 года. Заказчиком выступает Администрация Ядринского муниципального округа.

Влас Северин