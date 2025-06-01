Между Казанью и Чебоксарами начали курсировать скоростные суда «Валдай»

С 1 июня возобновлено регулярное пассажирское сообщение между Чебоксаром, Казанью и Свияжском на скоростных судах «Валдай». Об этом сообщает пресс-служба Чебоксарского речного порта.

Суда будут отправляться из Казани в Чебоксары в 8:00 и 16:00. В обратном направлении рейсы также запланированы на 8:00 и 16:00. Время в пути составляет три часа. Также введен ежедневный рейс из Чебоксар в Свияжск с отправлением в 8:00 и обратным рейсом из Свияжска в 14:30.

Рейс «Казань — Чебоксары» на теплоходе «Валдай 45Р-11», запланированный на 1 июня 2025 года в 16:00, был отменен из-за плохих погодных условий.

Обратный рейс из Чебоксар в Казань, который должен был отправиться 2 июня в 8:00, также сначала отменили, но благодаря улучшению погоды он будет выполнен.

Влас Северин