Дзюба на год продлил контракт с «Акроном»

Футболист Артем Дзюба подписал контракт с тольяттинским ФК «Акрон» еще на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Нападающий пришел в «Акрон» в сентябре 2024 года, когда покинул «Локомотив». В марте 2025-го в составе команды из Тольятти он забил 234-й гол в своей карьере и таким образом стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

В сезоне Дзюба сыграл 22 матча в Российской премьер-лиге. Он забил девять голов и отдал семь голевых передач. В Кубке России нападающий провел две игры и забил один мяч.