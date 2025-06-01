The Sunday Times: Великобритания закупит истребители, способные нести ядерное оружие

Великобритания планирует закупить у США истребители F-35A Lightning II, способные нести тактические ядерные бомбы. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Master Sgt. Donald R. Allen Фото: Master Sgt. Donald R. Allen

По данным издания, Великобритания уже ведет переговоры об этом с США. Газета отмечает, что это станет самым значительным изменением в британской стратегии применения ядерного оружия со времен холодной войны.

По данным The Sunday Times, закупка таких истребителей станет частью «Стратегического обзора обороны», который может быть представлен премьер-министром Великобритании Киром Стармером 2 июня. О некоторых пунктах Министерство обороны Великобритании сообщило 1 июня. В частности, предполагается закупить 7 тыс. ракет большой дальности.

Еще одна часть плана — строительство в Великобритании шести заводов по производству боеприпасов. Как следует из заявления, это приведет к увеличению оборонных расходов на £6 млрд ($8 млрд).

Яна Рождественская