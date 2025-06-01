В Тамбовской области усилят меры безопасности из-за курской и брянской аварий

В Тамбовской области планируется усилить меры безопасности транспортных объектов из-за аварий, произошедших на железной дороге в Курской и Брянской областях 31 мая и 1 июня. Об этом сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.

«Обсудил усиление безопасности объектов транспортной инфраструктуры в Тамбовской области с заместителем Московского межрегионального транспортного прокурора Павлом Агуреевым. Также находимся на постоянной связи с руководителями всех силовых структур региона»,— написал в своих соцсетях глава региона.

Мост обрушился ночью 1 июня на 48-м км трассы Тросна–Калиновка в Курской области во время движения по нему грузового локомотива, сообщал в Telegram губернатор Александр Хинштейн. Три человека из поездной бригады пострадали, они находятся в больнице. По факту проишествия возбуждено уголовное дело. Также следователи главного следственного управления СКР будут расследовать обрушение моста в Брянской области, которое произошло вечером 31 мая: семеро человек погибли, пострадали более 70 человек.

Мария Старикова