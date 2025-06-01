Деятельность подпольной наркоплантации пресекла полиция в Бокситогорском районе

В Бокситогорском районе Ленинградской области в ходе в ходе проведения оперативных действий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 43-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в квартире задержанного, а также на принадлежащем ему земельном участке в Бокситогорске оперативники обнаружили и изъяли 23 куста конопли, части растений массой более 100 граммов, а также 17 таблеток метамфитамина, 60 граммов марихуаны, оборудование для выращивания наркосодержащих растений, электронные весы и упаковочный материал.

Было установлено, что задержанный гражданин организовал производство марихуаны и в дальнейшем намеревался продавать ее так называемым «контактным способом». Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, п. «г» ст. 228.1 ч. 4 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция нашла запрещенные вещества и боеприпасы при проверке в местах компактного проживания цыган в Петербурге и Ленобласти.

Андрей Цедрик