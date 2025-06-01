Свыше 8 тыс. налоговых должников из Прикамья не могут выехать из страны

В Пермском крае более 421 тыс. человек имеют задолженность по налогам, сообщила в своем телеграм-канале руководитель УФНС по Пермскому краю Наталья Гурова. По ее данным, всего в отношении должников возбуждено 8 тыс. исполнительных производств. Решением судебных приставов им запрещен выезд за пределы страны до оплаты долгов. Это стало возможным после решений судов, которыми было подтверждено наличие задолженности. Общая сумма долга перед бюджетом указанных лиц составляет около 617 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФНС России по Пермскому краю Фото: Пресс-служба ФНС России по Пермскому краю