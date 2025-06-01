Путевой дворец Петра I в Стрельне откроется после реставрации в 2026 году

Находящийся на реставрации путевой дворец Петра I в Стрельне планируют открыть для посетителей в 2026 году. Об этом сообщил генеральный директор Государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Петергоф» Роман Ковриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАТИ Фото: Пресс-служба ГАТИ

«В настоящее время мы уже пересекли экватор реставрационных работ в путевом дворце Петра I в Стрельне и планируем открыть его для посетителей в следующем году»,— цитирует господина Коврикова ТАСС.

По словам гендиректора ГМЗ «Петергоф», в ближайшее время к уже входящим в его состав 33 музеям добавится еще один — павильон «Китайская кухня». Он будет посвящен бытовым аспектам жизни высших особ в Ораниенбауме и расскажет о том, как они жили, что готовили и как принимали гостей.

«Ъ-СПб» писал, что реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дворец Петра I» в поселке Стрельна начались в сентябре 2023 года. Заказчиком работ выступает ГМЗ «Петергоф», подрядчиком — ООО «РК «Союз»».

Андрей Цедрик