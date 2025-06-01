Пострадавших при крушении моста детей будут лечить в Москве

Трех детей, которые пострадали в сошедшем с рельсов поезде, доставят в московские больницы. В медучреждениях врачи готовы оказать им необходимую помощь, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Пятимесячного ребенка авиабригада медицины катастроф доставит в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Вместе с ним туда доставят семилетнего ребенка с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча. Четырехлетнего пострадавшего, у которого тоже травма головы, доставят в Российскую детскую клиническую больницу.

В Брянской области обрушился мост, по которому проходил пассажирский поезд. 7 человек погибли, 71 пострадал. Предварительно неизвестные заложили четыре взрывных устройства: два на опоре моста и два на шпалах.

Вместе с тем в Курской области упал пролет железнодорожного моста — с рельсов сошли тепловоз и три порожних вагона грузового состава. Как сообщили в СКР, мост в регионе также был подорван.