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Коммерсантъ FM
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Пострадавших при крушении моста детей будут лечить в Москве

Трех детей, которые пострадали в сошедшем с рельсов поезде, доставят в московские больницы. В медучреждениях врачи готовы оказать им необходимую помощь, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Пятимесячного ребенка авиабригада медицины катастроф доставит в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии. Вместе с ним туда доставят семилетнего ребенка с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом плеча. Четырехлетнего пострадавшего, у которого тоже травма головы, доставят в Российскую детскую клиническую больницу.

Подрыв моста и катастрофа поезда в Брянской области. Главное

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В Брянской области обрушился мост, по которому проходил пассажирский поезд. 7 человек погибли, 71 пострадал. Предварительно неизвестные заложили четыре взрывных устройства: два на опоре моста и два на шпалах.

Вместе с тем в Курской области упал пролет железнодорожного моста — с рельсов сошли тепловоз и три порожних вагона грузового состава. Как сообщили в СКР, мост в регионе также был подорван.

Фотогалерея

Последствия обрушения моста в Брянской области

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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В Брянской области обвалился мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

В РЖД уточнили, что сход с рельсов пассажирского поезда №86 сообщением Климов—Москва произошел в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино—Выгоничи в Брянской области

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «произошел подрыв моста»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

СКР квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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