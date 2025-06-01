Путин созвонился с Пашиняном

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 50-летием. В ходе телефонного разговора они обсудили вопросы двусторонних отношений и регионального развития, сказано в сообщении на сайте правительства Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщили в Кремле, господа Путин и Пашинян обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня. «Россию и Армению исторически связывают дружественные отношения. Уверен, что совместными усилиями мы можем обеспечить дальнейшее развитие этих отношений на всех направлениях»,— говорится в поздравительной телеграмме президента.

21 мая премьер Армении на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о хорошей динамике отношений двух стран. Тогда они обсудили сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, региональную и международную безопасность.

В конце 2023 года из-за военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе Армения обвинила страны ОДКБ, в том числе Россию, в невыполнении обязательств. Российские власти тогда отвергли претензии армянских коллег. Сергей Лавров называл отношения стран непростыми. При этом стороны отмечали, что не планируют разрывать отношения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Армения возвращаются на протоптанную дорожку».

Екатерина Отрашкевич