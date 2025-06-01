Пермский производитель нефтяного оборудования вдвое увеличил прибыль

Пермское ООО «Завод “Синергия”» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль общества составила 427,6 млн руб., что выше показателя предыдущего года на 113% (в 2023-м — 200,2 млн руб.). Выручка компании увеличилась на 21,9% — до 3,4 млрд руб. (годом ранее — 2,8 млрд руб.). Себестоимость продаж выросла с 2,6 млрд до 3 млрд руб.

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ООО «Завод “Синергия”» было зарегистрировано в 1995 году. Компания занимается механической обработкой металлических изделий, производит гидравлические и пневматические силовые установки, насосы. Учредителем является Виктор Назаров, гендиректором — Илья Шмурыгин. Как указано на официальном сайте, малое предприятие «Синергия», созданное на базе оборонного завода, стало «лидером в области разработки и изготовления плунжерных насосов». Производимое оборудование используется такими компаниями как «Газпром», «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», буровой компанией «Евразия», «НСХ Азия дриллинг».