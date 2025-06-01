Глава Адыгеи выразил соболезнования после ЧП в Брянской и Курской областях

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями крушений поездов в Брянской и Курской областях. Об этом руководитель республики сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По словам главы региона, жители Адыгеи «глубоко обеспокоены» произошедшими авариями и гибелью людей. Господин Кумпилов направил слова поддержки губернаторам пострадавших регионов, выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Вечером 31 мая на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на пассажирский поезд «Климов — Москва» с 388 пассажирами. Погибли семь человек, более 70 получили травмы.

В Курской области обрушение моста произошло ночью в Железногорском районе. В результате ЧП локомотив частично упал на трассу с железнодорожного моста. Пострадал машинист поезда и двое его сотрудников.

По фактам трагедий СКР возбудил уголовные дела. В Брянской области объявлен трехдневный траур.

Анна Гречко