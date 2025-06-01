В Ростовской области заработали 92 пляжа

На Дону 1 июня стартовал купальный сезон. Принять отдыхающих готовы 92 пляжа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. Четыре аквазоны заработали в Ростове-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Знак на пляже. Фото пресс-службы МЧС России по Ростовской области Фото: Знак на пляже. Фото пресс-службы МЧС России по Ростовской области

В ведомстве отметили, что за летний сезон спасатели будут проверять соблюдение мер безопасности на каждом из этих пляжей. За безопасностью отдыхающих будут следить более 200 спасателей.

«Ъ-Ростов» ранее писал, что в донских муниципалитетах в девятый раз прошел областной «День безопасности на воде». В массовых мероприятиях по уборке, обустройству территорий пляжей и мест отдыха у воды приняли участие спасатели, добровольцы и местные жители.