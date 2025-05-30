На Дону провели «День безопасности на воде»

В донских муниципалитетах в девятый раз прошел областной «День безопасности на воде». В массовых мероприятиях по уборке, обустройству территорий пляжей и мест отдыха у воды приняли участие спасатели, добровольцы и местные жители. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По сообщению источника, силами спасателей во всех 55 муниципальных образованиях региона организованы показные и обучающие занятия по спасению и оказанию помощи пострадавшим на воде.

«В течение последних трех лет в регионе наблюдается положительная динамика по снижению количества происшествий на воде. Так, например, в 2024 году помощь понадобилась всего десяти дончанам, а всего в прошлом году было спасено 25 человек, в том числе пятеро детей»,— отметил замглавы региона Сергей Бодряков.

По словам чиновника, львиная доля происшествий, в том числе со смертельным исходом, происходит на «диких» пляжах, где не организовано дежурство специалистов служб экстренного реагирования.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов» купальный сезон в Ростовской области откроется 1 июня, по данным муниципальных образований, в этом году для отдыхающих подготовлено более 90 пляжей.

За безопасностью отдыхающих будут следить более 1,5 тыс. спасателей различных ведомств. В готовности к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации находятся более 300 единиц автотранспорта и более 100 плавсредств.

Валентина Любашенко