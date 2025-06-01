Средняя температура в июне будет выше нормы на 20% территории России, включая северную часть Татарстана. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В июне на севере Татарстана прогнозируется температура выше нормы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В июне на севере Татарстана прогнозируется температура выше нормы

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Помимо северной части Татарстана, в зону с температурами выше нормы войдут Пермский край, Кировская область, Удмуртия, Башкортостан и Оренбургская область.

В Республике Татарстан с 29 мая по 2 июня в отдельных районах прогнозируется высокий уровень пожароопасности лесов (4 класс). Сегодня, 1 июня, в республике ожидается температура до +33 градусов, сопровождаемая грозами и градом.

Влас Северин