В Татарстане с 29 мая по 2 июня объявлен высокий уровень пожароопасности в лесах
В Республике Татарстан с 29 мая по 2 июня в отдельных районах прогнозируется высокий уровень пожароопасности лесов (4 класс). Об этом сообщает МЧС России.
В Татарстане с 29 мая по 2 июня объявлен высокий уровень пожароопасности в лесах
Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ
В ведомстве также советуют гражданам воздержаться от походов в лес.
Кроме того, действует запрет на разведение костров, использование открытого огня и выжигание травы как в лесах, так и на прилегающих территориях, включая поляны, садовые участки и поля под деревьями.