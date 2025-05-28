В Республике Татарстан с 29 мая по 2 июня в отдельных районах прогнозируется высокий уровень пожароопасности лесов (4 класс). Об этом сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане с 29 мая по 2 июня объявлен высокий уровень пожароопасности в лесах

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Татарстане с 29 мая по 2 июня объявлен высокий уровень пожароопасности в лесах

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В ведомстве также советуют гражданам воздержаться от походов в лес.

Кроме того, действует запрет на разведение костров, использование открытого огня и выжигание травы как в лесах, так и на прилегающих территориях, включая поляны, садовые участки и поля под деревьями.

Артём Дергунов