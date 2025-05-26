В Ростовской области начался вывоз мазутного песка обратно в Краснодарский край
С 26 мая с территории полигона в Семикаракорском районе обратно в Краснодарский край вывезли первые 200 т загрязненного мазутом песка, сообщили в пресс–службе министерств природных ресурсов Ростовской области.
Фото: Оперативный штаб Краснодарского края
В общей сложности на семикаракорский полигон было завезено 1,8 тыс. т песка. В ведомстве отметили, что на его обратную дорогу потребуется 10 дней.
Ранее «Ъ–Ростов» писал, что соглашение на вывоз мазутного песка на кубанский полигон заключила компания «Южный город».