В Ростовской области начался вывоз мазутного песка обратно в Краснодарский край

С 26 мая с территории полигона в Семикаракорском районе обратно в Краснодарский край вывезли первые 200 т загрязненного мазутом песка, сообщили в пресс–службе министерств природных ресурсов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В общей сложности на семикаракорский полигон было завезено 1,8 тыс. т песка. В ведомстве отметили, что на его обратную дорогу потребуется 10 дней.

Ранее «Ъ–Ростов» писал, что соглашение на вывоз мазутного песка на кубанский полигон заключила компания «Южный город».

Наталья Белоштейн