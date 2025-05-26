Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области начался вывоз мазутного песка обратно в Краснодарский край

С 26 мая с территории полигона в Семикаракорском районе обратно в Краснодарский край вывезли первые 200 т загрязненного мазутом песка, сообщили в пресс–службе министерств природных ресурсов Ростовской области.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В общей сложности на семикаракорский полигон было завезено 1,8 тыс. т песка. В ведомстве отметили, что на его обратную дорогу потребуется 10 дней.

Ранее «Ъ–Ростов» писал, что соглашение на вывоз мазутного песка на кубанский полигон заключила компания «Южный город».

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все