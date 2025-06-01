Резервный поезд с пассажирами из Курской области прибудет в Москву в 11:20

Резервный поезд №902 с пассажирами состава Климово—Москва, на который обрушился мост в Брянской области, задерживается. Он прибудет на Киевский вокзал в 11:20 мск. Об этом пишет «РИА Новости».

Согласно информации на опубликованном табло, состав прибудет на восьмой путь. У вокзала уже дежурят шесть машин скорой помощи.

Обрушение автомобильного моста на пассажирский поезд в Брянской области произошло накануне вечером. В результате семь человек погибли. 69 — пострадали. 47 из них госпитализированы. Для перевозки пассажиров поезда №86 Климово—Москва назначили резервный поезд №902 Брянск—Москва. «РИА Новости» писало, что состав задерживается.

Екатерина Отрашкевич