Клишас назвал Украину вероятным организатором подрыва моста с Брянской области

Сенатор Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что за подрывом моста в Брянской области может стоять Украина.

«Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка»,— написал господин Клишас в своем Telegram-канале.

По его словам, усиление мер безопасности на железнодорожном транспорте в приграничных регионах необходимо. Однако сенатор считает, что исключить подобные трагедии будет сложно, «пока у нас под боком существует террористический анклав в виде Украины».

Автомобильный мост в Брянской области обрушился на проходивший под ним пассажирский поезд накануне вечером. Несколько вагонов сошли с рельсов. Семь человек погибли. 47 — госпитализированы. Губернатор региона Александр Богомаз назвал причиной подрыв моста. В РЖД происшествие объясняли «незаконным вмешательством в деятельность транспорта».

Екатерина Отрашкевич