Обрушившиеся фрагменты моста в Брянской области попали на первые два вагона

Обрушившиеся фрагменты моста в Брянской области попали в основном на локомотив и два первых вагона, сообщили экстренные службы «РИА Новости». Там также добавили, что в момент обрушения моста на нем находились три автомобиля.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что причиной обрушения моста стал подрыв. В настоящий момент целые вагоны поезда отогнали с места происшествия, уточнили в экстренных службах. На месте работают два восстановительных поезда. В МЧС агентству рассказали, что на месте ЧП демонтируют фрагменты моста и освобождают железно-дорожные полотна от сошедших с рельсов вагонов.

В 22:44 мск автомобильный мост обрушился на проезжавший под ним пассажирский поезд. Погибли 7 человек, еще 69 пострадали. 47 из них госпитализированы. Ночью еще один мост обрушился в Курской области. В этот момент по нему ехал грузовой локомотив. Пострадал машинист.