За сутки в Казани произошло 125 ДТП, пострадали 8 человек

На дорогах Казани за последние 24 часа зафиксировано 125 ДТП. В пяти из них пострадали 8 человек. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Причинами ДТП с пострадавшими стали нарушения правил маневрирования и наезды на пешеходов и велосипедистов. Летальных случаев не зарегистрировано.

Сотрудники ГИБДД оформили 54 ДТП через специализированные центры и 49 случаев непосредственно на местах происшествий.

За день задержано 6 водителей в состоянии опьянения, 4 водителя, не имеющих прав. К административной ответственности привлекли 11 велосипедистов и 20 владельцев СИМ. В территориальные отделы полиции доставлены 2 человека, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин