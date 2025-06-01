Резервный поезд с попавшими ЧП пассажирами отправился в Москву

С вокзала Брянска отправился резервный состав с пассажирами сошедшего с путей состава, сообщила Московская железная дорога. В РЖД ранее уточняли, что пассажиров резервного поезда будут сопровождать медики.

«В 05:01 резервный поезд №902 с пассажирами отправлен из Брянска в Москву. Он проследует с остановками поезда №86 Климов--Москва. Прибытие на Киевский вокзал ожидается ориентировочно в 10:40»,— сообщила МЖД в Telegram.

Фотогалерея ЧП в Брянской области: мост обрушился на проезжавший поезд. Главное Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области Фото: Кадр из видео очевидца Кадры с места ЧП Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура Следующая фотография 1 / 3 Последствия обрушения моста на железнодорожный поезд в Брянской области Фото: Кадр из видео очевидца Кадры с места ЧП Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура Смотреть

Вечером 31 мая в Брянской области на пассажирский поезд обрушился автомобильный мост. Погибли семь человек, еще 69 пострадали. Пассажиров, которые не получили травмы, направили в пункт временного размещения, а затем отвезли на вокзал Брянска. Депздрав Москвы сообщал, что на Киевском вокзале прибытия резервного поезда ожидают врачи и психологи.