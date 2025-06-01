РЖД: пассажиры сошедшего с путей поезда смогут продолжить поездку

Пресс-служба РЖД сообщила, что пассажиров поезда №86 Климов–Москва, на который ранее обрушился мост, эвакуировали в пункт временного размещения в поселке Выгоничи. Как уточнила компания, они смогут продолжить поездку на резервном поезде.

«Пассажиры поезда №86 Климов--Москва эвакуированы в пункт временного размещения на станции Выгоничи, откуда на автобусах доставляются на вокзал Брянск-Орловский. Они смогут продолжить свою поездку на специально сформированном резервном поезде Брянск--Москва»,— говорится в сообщении.

В пути пассажиров будут сопровождать медики. Перевозчик также заверил, что им предоставят питание и воду.

Представители ПВР рассказали ТАСС, что пункт, развернутый в школе, уже пуст. «ПВР в Выгоничах в школе уже пуст, людей развезли оперативно - кого забрали родственники, кого увезли домой, все сработали оперативно»,— сказал собеседник агентства. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что пассажиров поврежденного поезда доставили на вокзал Брянска, резервный поезд отправится через час.

Вечером 31 мая автомобильный мост обрушился на проходящий под ним пассажирский поезд. По последним данным, погибли семь человек, еще 30 пострадали. Как сообщали в РЖД, причиной обрушения моста стало «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».