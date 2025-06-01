РЖД меняют маршруты поездов после ЧП в Брянской области

РЖД сообщило о частичном изменении некоторых маршрутов в связи ЧП в Брянской области. Перевозчик добавил, что для пассажиров поезда, который ранее сошел с рельсов, выделили резервный состав.

Как уточнила компания в Telegram, поезд №489 из Анапы в Минск с отправлением 30 мая проследует измененным маршрутом от станции Брянск через станции Смоленск и Красное. На основной маршрут он вернется 1 июня на станции Гомель.

Поезд №85 из Москвы в Климов проследует сокращенным маршрутом до станции Брянск. До Климова пассажиров довезут автотранспортом. Пригородные поезда в Брянской области будут следовать укороченными маршрутами.

Вечером 31 мая автомобильный мост в Брянской области обрушился на проходящий под ним поезд. Несколько вагонов сошли с рельсов. По последним данным, погибли семь человек, еще 35 пострадали. В РЖД причиной ЧП называли «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

Петр Бузлаев