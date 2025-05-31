Четверка в четвертом

В Париже на Roland Garros определились все участники 1/8 финала. До этой стадии, как и год назад, дошли четыре российских игрока. К Людмиле Самсоновой присоединились Мирра Андреева, разобравшаяся в двух партиях с Юлией Путинцевой из Казахстана, Екатерина Александрова, не испытавшая проблем во встрече со своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой, и Андрей Рублев, чей очередной соперник, француз Артюр Фис, не смог выйти на корт из-за стрессового перелома поясничного позвонка. За этими событиями в столице Франции следил корреспондент «Ъ» Евгений Федяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теннисистка Мирра Андреева

Фото: Denis Balibouse / Reuters Теннисистка Мирра Андреева

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Субботним утром пресс-центр Roland Garros первым из участников турнира посетил Артюр Фис. О том, что 20-летний француз отказывается от встречи с Андреем Рублевым в четвертом круге, стало известно в пятницу вечером. А теперь стали понятны причины этого решения.

Оказывается, по ходу матча второго круга с испанцем Хауме Мунаром у Фиса обострилась травма спины. Обследование выявило у него стрессовый перелом самого большого поясничного позвонка, который находится на пересечении с крестцом и поэтому испытывает повышенные нагрузки. Такие травмы в теннисе случаются довольно часто. Теоретически Фис мог выйти на игру с Рублевым, приняв обезболивающие препараты, но это было сопряжено с большим риском. Если лечение пойдет по плану, то пауза в выступлениях француза составит пять-шесть недель, и, возможно, он сможет сыграть летом на американском харде. Россиянин же в субботу сначала получил выходной, а затем своего следующего соперника. Им стал первая ракетка мира Янник Синнер, ожидаемо легко расправившийся с чехом Иржи Легечкой — 6:0, 6:1, 6:2.

С пресс-конференции Фиса корреспондент «Ъ» отправился на корт «Сюзанн Ленглен», где первым запуском Мирра Андреева встречалась с Юлией Путинцевой из Казахстана. Третий подряд утренний матч 18-летней россиянки на нынешнем турнире начался, как и два предыдущих, в упорной борьбе. Но стоило Андреевой подправить прицел и снизить количество своих ошибок, как дело пошло веселее. Опытную Путинцеву звонко поддерживала группа молодых французов, сидевших рядом с ложей прессы. Но россиянка в общей сложности отдала пять геймов. В итоге — 6:4, 6:1 за 1 час 18 минут.

Корреспондент «Ъ» спросил Андрееву, можно ли сказать, что нынешний Roland Garros, где она успешно выступает и в паре с Дианой Шнайдер, пока складывается для нее идеально.

«Идеального ничего не бывает. Но пока турнир действительно проходит очень хорошо, я довольна тем, как играю в одиночке и в паре»,— сказала россиянка.

А вскоре выяснилось, что в 1/8 финала Андреева встретится с Дарьей Касаткиной, еще недавно — первой ракеткой России, выступающей последние два месяца под австралийским флагом. Выиграв всего два матча на четырех предыдущих турнирах грунтового сезона, Касаткина заметно прибавила на Roland Garros, победив десятую ракетку мира испанку Паулу Бадосу — 6:1, 7:5. Для новоиспеченного лидера австралийского женского тенниса победа над теннисисткой из топ-10 — редкое событие. Предыдущий такой успех Касаткиной датируется июнем прошлого года, когда на траве Истборна была обыграна итальянка Джасмин Паолини. Андрееву Касаткина прекрасно знает по совместным тренировкам, так что взаимных тактических секретов у них нет. А в единственном предыдущем матче на турнирах WTA, сыгранном прошлой осенью в китайском Нинбо, Касаткина взяла верх в трех партиях.

Последняя российская участница четвертого круга определялась днем на 14-м корте Roland Garros в матче между Екатериной Александровой и Вероникой Кудерметовой. И произошло это довольно быстро — за 1 час 22 минуты, которые потребовались Александровой для победы со счетом 6:2, 6:2. Дальше у нее на очереди американка Коко Гауфф, переигравшая чешку Марию Боузкову — 6:1, 7:6 (7:3). Из четырех предыдущих встреч с Гауфф россиянка взяла верх лишь в одной, на берлинской траве в 2023 году. Однако сейчас Александрова находится на подъеме и выглядит готовой к сенсации любого масштаба. Кстати, так далеко по сетке турнира Большого шлема она прошла всего во второй раз и впервые — с Wimbledon 2023 года.