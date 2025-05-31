Госдеп: у США есть требования по Украине, но решения за Москвой и Киевом

Пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что у Вашингтона есть свои требования по конфликту на Украине. Однако окончательные решения должны принимать Москва и Киев, добавила госпожа Брюс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP Фото: Rod Lamkey, Jr. / AP

«Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них»,— сказала представитель Госдепа в эфире телеканала Fox News. Она добавила, что президент США Дональд Трамп остается оптимистом насчет перспектив завершения конфликта.

По словам Тэмми Брюс, США не хотят затягивания конфликта на месяцы и годы. «Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение»,— отметила пресс-секретарь Госдепа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что российская делегация будет готова к переговорам с Украиной в Стамбуле с утра 2 июня. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова приехать на встречу, но перед этим ожидает проект российского меморандума о прекращении огня. Российская сторона ожидает, что стороны обменяются меморандумами во время встречи.

Что пишут зарубежные СМИ о предстоящих переговорах — в материале «Ъ FM».

Елизавета Шмакова