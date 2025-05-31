Зарубежные СМИ: Состоится ли второй раунд переговоров Москвы и Киева в Стамбуле?

Украина оказалась в дипломатическом тупике, сообщает The Washington Post. В офисе Зеленского заявляли о готовности к переговорам, которые должны пройти в Турции 2 июня. Но с нюансами: там хотят видеть список российских условий мирного урегулирования заранее, чтобы диалог вышел конструктивным. Москва в свою очередь решила держать свой вариант меморандума в тайне до встречи. 30 июня в ходе пресс-конференции Дональд Трамп в беседе с журналистом Fox News раскритиковал поведение сторон в преддверии нового раунда переговоров. Как добавляет The Washington Post, второй раунд переговоров оказался под угрозой срыва. Но тем не менее он состоится с большой вероятностью. И США сыграют в этом не последнюю роль. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

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Неловкой дипломатической ситуацией The Washington Post называет то, что Украина выдвинула требование: ознакомиться с российской версией меморандума до нового раунда переговоров, не желая продолжать обсуждение на неприемлемых для себя условиях. В Москве сообщили, что меморандум будет представлен в понедельник в Стамбуле. Отказаться от встречи Киев вряд ли может, добавляет издание. Все по причине большой зависимости от военной и разведывательной помощи США. А в Соединенных Штатах тем временем уверены, что переговоры состоятся.

30 мая спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог в интервью ABC News напомнил, что американский президент разочарован тем, что урегулирование снова затягивается. К тому же он в любой момент может отдалиться от переговоров. Сам Келлог говорил о стамбульской встрече как о чем-то, что не вызывает вопросов.

Тем временем в Конгрессе Соединенных Штатов снова призывают Трампа быть с Москвой жестче и оказывать на нее давление с помощью санкций. В частности, как пишет Reuters, сенатор Линдси Грэм, предложивший ввести 500-процентные пошлины для тех, кто покупает у Москвы энергоносители, заявил, что Белый дом рассмотрит эти ограничения на следующей неделе. Впрочем, сам Дональд Трамп на вопрос журналистов, как он оценивает идею сенатора, отметил, что с этим проектом еще не ознакомился.

В Евросоюзе также растет беспокойство из-за затяжного конфликта. Как передает Bloomberg, глава евродипломатии Кая Каллас обвинила Китай в поддержке «российской военной машины» и назвала углубление отношений между Москвой и Пекином «величайшим вызовом миру».

А правительство Великобритании в новом стратегическом обзоре вопросов обороны планирует назвать Россию насущной угрозой для государства. Документ будет основываться на уроках, извлеченных из российско-украинского конфликта, объясняет The Guardian.

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