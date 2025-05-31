Александрова обыграла Кудерметову в третьем круге Roland Garros

Россиянка Екатерина Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в третьем круге Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) и вышла в четвертый. Турнир проходит в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alain JOCARD / AFP / East News Фото: Alain JOCARD / AFP / East News

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу Александровой. В четвертом круге россиянка сыграет с одной из победительниц матча между Коко Гауфф из США и Мари Боузковой из Чехии.

Открытый чемпионат во Франции — один из четырех турниров Большого шлема. Матчи проводят на грунтовом покрытии. Состязания завершатся 8 июня. Призовой фонд турнира превышает €56,35 млн.

Подробности — в материале «Ъ» «Чистый четверг по-парижски».