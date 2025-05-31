Шесть военнослужащих ДНР вернулись из украинского плена при обмене

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала об освобожденных из украинского плена жителях региона. По ее словам, в результате последнего этапа обмена по формуле «1000 на 1000» домой из заключения вернулись шесть военнослужащих.

«Они скоро будут дома. Будем надеяться, что в следующих обменах наших будет все больше и больше, и все наши защитники и герои вернутся домой»,— сообщила омбудсмен в беседе с «РИА Новости».

При этом около 530 уроженцев ДНР еще остаются в украинском плену, добавила госпожа Морозова. Все собранные данные направлены в Минобороны России в надежде вернуть граждан домой, заключила она.