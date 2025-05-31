УНИКС проиграл клубу «Локомотив-Кубань» счетом 77:86

Казанский УНИКС проиграл клубу «Локомотив-Кубань» в третьем матче серии за третье место в чемпионате Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в «Баскет-холле» Краснодара и завершилась со счетом 86:77 в пользу хозяев.

Лидерами УНИКСа стали ДеВон Акун-Перселл с 21 очком, Джон Рейнольдс с 15 очками и 6 подборами, Исмаэль Бако с 13 очками и 15 подборами, а Маркос Найт добавил 12 очков и 5 передач. В краснодарской команде лучшими игроками стали Патрик Миллер с 29 очками и 6 передачами, Айзейя Уэйли с 15 очками и 5 подборами, Кирилл Темиров с 13 очками и Таджер Макколл с 10 очками.

Следующий матч серии состоится в Краснодаре 2 июня в 19:30 по московскому времени.

Влас Северин