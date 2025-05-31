В Саратове мужчина погиб при обрушении стены, следствие проводит проверку

Следственный отдел по Кировскому району Саратова приступил к проверке по факту гибели мужчины в результате обрушения на него стены. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, мужчина 1967 года рождения погиб сегодня, 31 мая, во время строительных работ в частном доме на ул. Чапаева областного центра. Спасатели извлекли тело.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Как только проверка завершится, специалисты примут соответствующее решение.

Павел Фролов