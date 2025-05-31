Золотые слитки «паркуют» в Сингапуре

Состоятельные люди со всего мира выбирают Сингапур для хранения золотых слитков. Инвесторы переводят свои активы в офшорные зоны, опасаясь глобальных экономических и геополитических рисков, объясняет телеканал CNBC. Другая причина — непредсказуемые действия американской администрации. На этом фоне в Сингапуре спрос на размещение драгметаллов в хранилище Reserve с начала 2025 года подскочил почти вдвое по сравнению с тем же периодом 2024-го. При этом 90% заказов поступает из других стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Это вопрос не только безопасности, но и низких тарифов, объясняет управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский: «Сингапур — это единственная в мире биржа физического золота, поскольку бумажное, более известное нам в форме биржевых фондов ETF постепенно подрывает свою репутацию. Остается открытым вопрос аудита крупнейшего в США и в мире золотохранилища Форт-Нокс, штат Кентукки. Последний раз аудит проводился в 1974 году, и, как выясняется, он был неполный. Это очень странно, поскольку США — родина аудита. Поэтому у людей появляется все больше и больше сомнений в том, что бумажное золото является чем-то реальным.

В этом смысле Сингапур не имеет конкуренции: крупнейшая биржа хранит именно золотые слитки. Она выпускает определенные сертификаты, обеспечивает сохранность, гарантирует сохранность. Да, место уникальное. Интерес неспроста. Связан он с действительно тревожным временем, в котором мы живем, и с тем, что очень многие глобальные инвесторы со все большей опаской смотрят на Соединенные Штаты, на разворот, антагонизм и не хотели бы связываться с этим.

Что касается россиян, Сингапур не входит в список дружественных стран по отношению к России, поэтому мне неизвестны случаи того, чтобы россияне парковали золотые слитки именно в Сингапуре. Российский Центробанк взаимодействует с Лондоном, но в части купли-продажи».

Как прежде писала Financial Times, биржа ABAXX, которая базируется в Сингапуре, планирует запустить в июне новый фьючерсный контракт на физическое золото. И это вызов Лондону и Нью-Йорку. И даже граждане Китая все чаще выбирают хранилища Сингапура вместо своих собственных площадок, говорит вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский: «Часть богатых китайцев предпочитают хранить металл в физической форме слитков или монет за пределами самого Китая, потому что не доверяют его политической системе. Те потоки, которые мы наблюдаем в Шанхае, в Гонконге могут оседать в Сингапуре, который является такой Женевой Востока — нейтральной страной с нейтральным политическим режимом и с отсутствием налогов на золото.

С 2012 года у них вообще там нет налогов. Еще плюс эта страна взяла курс на строительство огромных хранилищ, там функционируют шестиэтажные здания, заполненные ячейками. И за счет эффекта масштаба у них очень низкая стоимость хранения. Что касается российских клиентов, то у нас разные истории есть. Есть клиенты, которые предпочитают банковские хранилища. Но у нас они, к сожалению, не защищены юридически. Конечно, лучше, наверное, хранить где-то дома, купить сейф, поставить сигнализацию — это пока выглядит более надежной историей».

С начала 2025 года золото подорожало почти на треть. В конце апреля стоимость драгметалла дважды обновляла исторический максимум, поднимаясь выше $3,5 тыс. за унцию.

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Анна Кулецкая