В Кремле прокомментировали пощечину Макрона, полученную от жены

Пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался по поводу инцидента, произошедшего между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его женой Брижит во Вьетнаме. По его словам, если жена дает пощечину, это не просто так.

«Вы знаете, я все-таки убежден, что нам было бы некорректно комментировать семейные дела четы Макронов. С другой стороны, если жена дает пощечину своему мужу, она никогда просто так это не делает. Но это не наше дело»,— отметил господин Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

В Елисейском дворце также прокомментировали ситуацию. По официальной информации, неоднозначный жест Брижит Макрон следует расценивать не как проявление агрессии, а как «момент близости». Когда они выходили из самолета по прибытии во Вьетнам, первая леди дотронулась рукой до щеки мужа, в чем многие увидели пощечину. На самом деле, заверили общественность, в семье президента Франции все в порядке, и ничего не помешает ему выполнять рабочие обязанности во время командировки.