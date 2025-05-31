Ярославский «Локомотив» продлил контракты с двумя нападающими

Ярославский ХК «Локомотив» заключил новые контракты с нападающими Максимом Березкиным и Степаном Никулиным. В КХЛ уточнили, что соглашения рассчитаны на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Березкин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Березкин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Никулин дебютировал в «Локомотиве» в сезоне 21/22, Березкин — в сезоне 19/20. После чего стали выступать в главной команде Ярославля. Оба являются воспитанниками клуба.

«В прошлом сезоне оба стали обладателями Кубка Гагарина в составе ярославцев. Березкин сыграл 87 матчей и набрал 56 (24+32) очков, Никулин провел 59 игр, забросил девять шайб и сделал 15 результативных передач»,— говорится в сообщении КХЛ.

Напомним, что «Локомотив» 21 мая 2025 года впервые стал обладателем Кубка Гагарина. Железнодорожники завершили регулярный чемпионат победителями, а затем в плей-офф доказали свое право на главный трофей.

Алла Чижова