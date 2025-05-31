Кличко раскритиковал администрацию Зеленского за преследование мэрии Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью The Times «обрушился с критикой» на администрацию президента Украины Владимира Зеленского. Господин Кличко пожаловался, что работа его городского совета парализована «рейдами, допросами и угрозами сфабрикованных уголовных дел», которые не позволили его заместителям собрать кворум для принятия решений.

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Фото: Gleb Garanich / File Photo / Reuters Виталий Кличко

Фото: Gleb Garanich / File Photo / Reuters

«Это чистка демократических принципов и институтов под видом войны. Я как-то сказал, что в нашей стране пахнет авторитаризмом. Теперь им воняет»,— сказал он во время общения с журналистом газеты в Киеве.

Мэр города обвинил господина Зеленского в использовании военных администраций по всей стране для «отнятия власти у избранных мэров». «Многие мэры запуганы, но мой звездный статус — это защита. Можно уволить мэра Чернигова, но очень сложно уволить мэра столицы, которого знает весь мир. Поэтому делается все, чтобы дискредитировать и испортить мою репутацию»,— считает Виталий Кличко.

Господин Кличко в последние годы неоднократно публично критиковал решения президента Украины. В марте 2024 года мэр Киева счел ошибкой увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Он также допускал, что Владимиру Зеленскому придется организовать референдум «для установления мира». Служба внешней разведки России называла Виталия Кличко в числе политиков, которых США якобы рассматривают на место президента Украины.