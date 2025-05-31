На Дону количество вакансий для подростков выросло на 60%

С начала этого года на Дону было опубликовано более 620 вакансий с пометкой «доступно для соискателей с 14 лет», что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба платформы «hh.ru».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Олеся Лавренова, директор «hh.ru Юг» поясняет: «Самыми насыщенными в вопросе работы для подростков по итогам последнего года в регионе и в целом по РФ оказалась сфера административного персонала – здесь сосредоточена треть всех молодежных вакансий. На втором месте по доле вакансий для молодых специалистов – розничная торговля и сфера обслуживания (по 20% вакансий в каждой). Третье место делят общепит (туризм) и сфера логистики (доставки) – по 16%».

Больше всего вакансий при поиске работы подростки в этом году на Дону и в целом в ЮФО могли найти по таким профессиям как курьер, продавец, кассир, упаковщик заказов, менеджер по работе с клиентами, официант, администратор, уборщик, кладовщик, оператор колл-центра, кухонный работник, мерчандайзер, аниматор, уточняют аналитики «hh.ru».

Медианная ожидаемая зарплата юных дончан согласно данным из их резюме составляет 30 тыс. руб., диапазон ожиданий – от 15 до 66 тыс. руб.

«Интересно отметить, что в этом году донские работодатели чаще отправляют приглашения на собеседования девушкам-подросткам – среднее число приглашений для них – 4,48, в то время как для юношей – 3,75»,– акцентировала Олеся Лавренова.

Валентина Любашенко