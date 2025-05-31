Сочи к юбилею курорта подарят новый мост «Волшебный лист»

Пешеходный мост через реку Сочи и благоустроенная прогулочная зона на левом берегу станут подарками городу-курорту на 100-летие, которое отмечают сегодня, 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Мост «Волшебный лист» соединил два берега реки Сочи и связал благоустроенные территории общей площадью 5 гектаров в единое пространство для отдыха. Общий вес конструкции превышает 200 т. Это еще один завершенный этап флагманского проекта «Две реки — одно море».

Монтаж конструкции длился в течение года. Первый 12-метровый элемент «ажурной вуали» весом более трех тонн был установлен на мост в июне 2024 года.

Алена Воробьева