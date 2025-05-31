В Татарстане выполнено 56% годового плана по строительству жилья

По состоянию на конец мая в Татарстане выполнено 56% годового плана по жилищному строительству, что составляет 1 млн 814 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в ходе совещания в Доме Правительства Татарстана.

Всего дано 47 многоквартирных домов по коммерческой линии, их площадь превысила 311 тыс. кв. м, что составляет 18% от запланированных объемов.

По программе социальной ипотеки завершено строительство 6 из 35 домов с общей площадью 69 тыс. кв. м, что эквивалентно 43% выполнения программы. Застройщики индивидуального жилья уже превысили годовой план, достигнув 101% или 1 млн 434 тыс. кв. м.

Для детей-сирот заключены два государственных контракта на 123 жилых помещения в 17 муниципальных образованиях. Третий контракт касается 81 жилого помещения, и Министерство земельных и имущественных отношений республики готовит аукцион для их приобретения.

Влас Северин