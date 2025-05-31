Доходы птицефабрики «Новороссийск» в 2024 году выросли до 2,1 млрд рублей

ООО «Птицефабрика "Новороссийск"» увеличила доходы в прошлом году на 15,4% до 2,1 млрд руб., следует из финансовой отчетности, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основная доля доходов приходится на выручку от продаж — в 2024 году она составила 2 млрд руб. В 2023 году доходы птицефабрики были меньше — 1,8 млрд руб, выручка от продаж составила 1,7 млрд руб.

Чистая прибыль в 2024 году превысила 222 млн руб. В 2023 году сумма чистой прибыли составила 78 млн руб.

ООО «Птицефабрика "Новороссийск"» одна из крупнейших и старейших в Краснодарском крае, основана в 1967 году. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», предприятие зарегистрировано в 1994 году. Входит в 300 лучших предприятий АПК России. В год производит 236 млн шт. яиц и 2,5 тыс. т мяса. Является экспортером продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. Генеральный директор – заслуженный работник сельского хозяйства России, Герой Труда Кубани Владимир Мхитарян.

Алена Воробьева