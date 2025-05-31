Руководитель «Золотого запаса» начала сотрудничать со следствием

Руководитель инвестиционной площадки «Золотой запас» Жанна Глобенко заключила досудебное соглашение со следствием по делу о растрате и хищении около 4 млрд руб. у вкладчиков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Жанна Глобенко, арестованная в Уфе, была этапирована в Москву. Ей предъявлены обвинения по статьям 160 и 159 УК РФ. В расследовании также участвуют бывший зампредседателя правления Роскомснаббанка и экс-глава отдела кредитования Руслан Шайхутдинов.

В рамках дела заочно арестованы и объявлены в международный розыск экс-владелец Роскомснаббанка Флюр Галлямов и его племянник. По данным следствия, они покинули Россию до предъявления обвинения.

Уголовное дело по факту мошенничества (ч.4 ст. 159 УК РФ) в ООО «Золотой запас» было возбуждено главным следственным управлением МВД по Башкирии в июне 2021 года, а затем передано в Москву. Пострадавшими признаны 4 тыс. жителей Башкирии, в основном это пожилые люди. «Золотой запас» привлекал средства клиентов контролируемого семьей Флюра Галлямова Роскомснаббанка (в 2019 году лишен лицензии из-за неоднократных нарушений, а в 2021 году признан банкротом). Вкладчикам инвестиционной платформы обещали выплаты от 10 до 16% в год. Клиенты заключали договоры займа с ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений», «Советник» и «Золотой запас».

Олег Вахитов