Обвиняемая в мошенничестве глава «Золотого запаса» подала жалобу на арест

Руководитель ООО «Золотой запас» Жанна Глобенко, обвиняемая в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), направила в Верховный суд Башкирии жалобу на арест. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе Октябрьского райсуда Уфы, который на прошлой неделе поместил госпожу Глобенко в СИЗО до 30 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», фигурантами уголовного дела помимо Жанны Глобенко стали пять бывших руководителей Роскомснаббанка (лишен лицензии из-за неоднократных нарушений, признан банкротом), в отношении которых расследуется уголовное дело о мошенничестве и присвоении денег (ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, общая сумма ущерба клиентов «Золотого запаса» составила 1,3 млрд руб., а Роскомснаббанка, который выдавал необеспеченные кредиты — еще около 4 млрд руб. Пострадавшими признаны 3 тыс. человек.

Венера Хисамова