Следствие возбудило дело после гибели рабочего в цирке Волгограда

Следственный отдел по Центральному району Волгограда возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего на строительной площадке цирка (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Рабочий погиб днем 29 мая этого года в результате падения с высоты более 30 м, когда проводились электромонтажные работы на куполе Волгоградского государственного цирка. При нем не было средств индивидуальной защиты и страховочного снаряжения.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, предстоит провести ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую. Специалисты оценят действия лиц, отвечавших за организацию безопасных условий труда.

Павел Фролов