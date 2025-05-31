На гала-концерте «Классика на Дворцовой» исполнили Scorpions и Ricchi e Poveri

В центре Санкт-Петербурга прошел ежегодный гала-концерт «Классика на Дворцовой», посвященный празднованию 322-летия города. Кадрами с мероприятия поделились корреспонденты «Ъ-СПб».

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На сцене перед Зимним дворцом прозвучали арии из знаменитых классических опер и оперетт, а также хиты XX века. К примеру, тенор Андрей Данилов исполнил легендарную композицию немецкой рок-группы Scorpions Still loving you. А закончили участники коллективно — нетленной Sara perche ti amo итальянцев из 1980-х Ricchi e Poveri.

Всего традиционный для города концерт собрал более 100 артистов из разных стран. В Петербург для участия в 14-й «Классике на Дворцовой» приехали сопрано из Испании Сара Бланш и тенор из ЮАР Саннибой Дладла. Выступления артистов сопровождали музыканты Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской Филармонии и Концертный хор города.

«Ъ-СПб» писал, что в связи с проведением концерта «Классика на Дворцовой» в центре Петербурга в ночь на 31 мая изменился график разводки Дворцового моста. Также по случаю праздничных мероприятий в честь прошедшего Дня города на Стрелке Васильевского острова вновь зажглись факелы Ростральных колонн.

Подробнее о том, какие культурные мероприятия будут проходить в Петербурге на этих выходных и в течение следующей недели — в афише «Ъ-СПб».

Стефания Барченкова