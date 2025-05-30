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Коммерсантъ FM
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Рублев автоматически вышел в четвертый круг Roland Garros из-за снятия соперника

Россиянин Андрей Рублев автоматически пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Его соперник француз Артюр Фис снялся с турнира по состоянию здоровья, об этом он объявил в своих социальных сетях.

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

Фото: Matthieu Mirville / DPPI / AFP

Фото: Nathan Howard / Reuters

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Андрей Рублев

Фото: Matthieu Mirville / DPPI / AFP

Фото: Nathan Howard / Reuters

В четвертом круге россиянин, занимающий 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет против победителя матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и чехом Иржи Легечкой, располагающимся на 34-м месте турнирной таблицы ATP.

Roland Garros — турнир Большого шлема, который проходит на грунтовых кортах Парижа. Его общий призовой фонд составляет €56,3 млн. Финал Roland Garros пройдет 8 июня. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас.

Таисия Орлова

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