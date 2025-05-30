Рублев автоматически вышел в четвертый круг Roland Garros из-за снятия соперника
Россиянин Андрей Рублев автоматически пробился в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Его соперник француз Артюр Фис снялся с турнира по состоянию здоровья, об этом он объявил в своих социальных сетях.
В четвертом круге россиянин, занимающий 15-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет против победителя матча между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и чехом Иржи Легечкой, располагающимся на 34-м месте турнирной таблицы ATP.
Roland Garros — турнир Большого шлема, который проходит на грунтовых кортах Парижа. Его общий призовой фонд составляет €56,3 млн. Финал Roland Garros пройдет 8 июня. В прошлом году победителем в мужском одиночном разряде стал испанский теннисист Карлос Алькарас.