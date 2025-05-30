Трамп вручил Маску золотой ключ от Белого дома

Президент США Дональд Трамп вручил Илону Маску золотой ключ от Белого дома. Такой подарок он преподнес миллиардеру за его работу в качестве специального государственного служащего. Трансляцию вел Белый дом в соцсети X.

Подарок президент достал из деревянной коробки с символикой Белого дома. На ключе размером с ладонь также присутствует гравировка. Господин Маск в шутку предположил, что замок для такого ключа должен быть потрясающий. Дональд Трамп ответил ему, что замочная скважина очень большая.

Накануне Илон Маск объявил о своей отставке с должности в связи с истечением срока полномочий. Он уточнил, что останется «другом и советником» господина Трампа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илон Маск оптимизировал себя».

Екатерина Отрашкевич