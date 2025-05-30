Напавший на синагогу в Сочи состоит на учете в психоневрологическом диспансере

Пытавшийся проникнуть в еврейский общинный центр в Сочи состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

«29 мая в дежурную часть отдела полиции Центрального района Сочи поступило сообщение от очевидцев о том, что неизвестный, находясь в неадекватном состоянии, пытался взломать входную дверь местного еврейского общинного центра, повредив ее»,— говорится в сообщении.

Нападавший был задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции и сотрудниками Росгвардии. Полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 39-летний приезжий из города Ессентуки. Поскольку задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере, он был госпитализирован в специализированное учреждение.

Алена Воробьева