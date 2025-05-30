Курянин получил ранения из-за удара беспилотника

Дрон ВСУ атаковал село Сухиновка Глушковского района Курской области, в результате чего пострадал 66-летний местный житель. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

У курянина диагностировали проникающие осколочные ранения брюшной области, левой ноги и руки, непроникающие множественные осколочные ранения груди. В ближайшее время его доставят в Рыльскую ЦРБ.

За сегодня трое жителей Курской области пострадало от атак ВСУ. Накануне сообщалось, что в поселке Коренево Кореневского района ранена 48-летняя жительница, работающая продавцом в местном магазине. За несколько часов до этого в Коренево от атаки дрона пострадал 56-летний местный житель

Егор Якимов